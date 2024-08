Perledo automobilista non si accorge del fumo che esce dall’auto | salvo in tempo prima che il veicolo vada a fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024)(Lecco), 8 agosto 2024 – La voglia di un buon piatto di polenta in montagna, gli è costata la macchina. L'auto ha infatti preso. Ad avvisarlo e fermarlo è stato un turista straniero che ha notato iluscire dal mezzo. Se non lo avesse avvertito probabilmente non sarebbe riuscito ad abbandonare inile sarebbe rimasto intrappolato nell'abitacolo avvolto dalle fiamme. Nella tarda mattinata di oggi a, lungo la provinciale che sale verso Esino Lario, si è incendiata una macchina. L'incendio è stato probabilmente innescato da un guasto meccanico o da un cortocircuito. Adrsene non è stato l'uomo alla guida, ma un turista di passaggio che ha vistoile poi delle lingue diuscire dal mezzo: ha sfanalato e suonato fino a convincerlo a fermarsi.