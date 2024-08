Paura alle Olimpiadi di Parigi | Lyles portato via in sedia a rotelle

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si sono registrati momenti dinell’ultima giornatadi2024. Noah, oro dei 100 a2024, non ha confermato la doppietta con i 200. La medaglia d’oro della gara sprint è stata portata a casa da Letsile Tebogo, del Botswana in 19”46. Argento all’americano Kenneth Bednarek (19”62), bronzo al suo connazionale(19”70). Il campione olimpico dei 100 si è inginocchiato a fine gara, mostrando difficoltà respiratorie. Immediati sono arrivati i soccorsi e l’atleta è stato trasfuori dalla pista in. L'articolodivia inCalcioWeb.