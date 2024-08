Parigi 2024 le lacrime di Gabbrielleschi | Gara dedicata a mia nonna

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) – “Questo sesto posto per tanti non sarà granché, è per lei e per la mia famiglia”. Giulianon trattiene ledopo il sesto posto nella 10 km di fondo alle Olimpiadi di. “Un mese fa non pensavo di essere qui, ho fatto la mia Olimpiade e ho chiuso al sesto posto: sono fiera Sapevamo che lasarebbe stata difficile, con una corrente molto forte. Avevamo studiato il camponel modo più accurato senza correre rischi nei giorni precedenti, visti i livelli di Escherichia Coli non sempre raccomandabili”, dice l’azzurra, che si commuove ai microfoni di RaiSport. “Lunedì è venuta a mancare mia, è morta quando io ero già qui. Questo sesto posto per tanti non sarà granché, è per lei e per la mia famiglia. Miaè stata con me tutta la