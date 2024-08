Parigi 2024 atletica | stratosferica McLaughlin oro e record del mondo nei 400 ostacoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il nuovodelnei 400 metridonne porta il nome di Sydney-Levrone. La statunitense stravince la finale alle Olimpiadi di, prendendosi oro e nuovo primato mondiale in 50.37, quasi un tempo da gara piana. Sempre Stati Uniti per l’argento, che finisce al collo di Anna Cockrell, seconda in 51.87. Medaglia di bronzo in 52.15 all’olandese Femke Bol, in testa prima dell’ultima curva dovemette il turbo e va a stravincere la gara., oro edelnei 400SportFace.