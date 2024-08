Olimpiadi volley femminile | le azzurre volano in finale per la prima volta nella storia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Per la, la nazionaleitaliana di pallavolo ha raggiunto laolimpica. A Parigi, leguidate da Julio Velasco hanno sconfitto la Turchia con un netto 3 a 0, preparandosi ora ad affrontare gli Stati Uniti nell’ultimo atto, previsto per domenica 11 agosto. Questa conquista garantisce già una medaglia, laper ilitaliano ai Giochi Olimpici; resta solo da scoprire quale sarà il metallo. Qualche cenno storico Per Velasco, che 28 anni fa aveva visto sfumare l’oro ad Atlanta 1996 in unapersa contro i Paesi Bassi, si presenta una nuova opportunità di salire sul gradino più alto del podio olimpico.