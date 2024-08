Nuovo digitale terrestre dal 28 agosto 2024 | canali e tv compatibili cosa cambia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dal 28inizia la transizione verso il sistema di trasmissione DVB-T2, ovvero il. Lo ha fatto sapere il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dando apposite indicazioni sulle novità e imenti che interesseranno i principalie le tv.con ildal 28per i telespettatori Ilstandard di trasmissione televisiva DVB-T2 in Italia promette di rivoluzionare l’esperienza televisiva degli spettatori, offrendo una qualità dell’immagine superiore e ampliando la gamma didisponibili in alta definizione. La transizione alè abbastanza semplice. Non sarà necessario modificare l’antenna né l’impianto TV esistente, poiché quelli attuali, progettati per il segnale DVB-T, sono giàcon ilstandard.