Niente più scuse per non coccolarsi grazie alla skipcare il nuovo trend beauty del momento

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dimenticate i 10 step della routine coreana, i mille sieri e il multimasking. Ildelsi chiamaed è un perfetto riflesso della praticità. Ilconsiste infatti nell’eliminare diversi passi della skincare abituale, andando invece a semplificare il più possibile la nostra routine. Pochi, ma buoni: è importantissimo infatti scegliere i prodotti più adatti, in modo tale da rendere al massimo l’efficacia di questa nuova moda minimal. Come si può intuire dal nome, la “skip” (=saltare) care consiste nel dare più possibile spaziopelle naturale. In che senso? I lavaggi aggressivi e frequenti, uniti a prodottiche possono essere anch’essi aggressivi o sbagliati, possono alterare la barriera cutanea. Il risultato è che, in molti casi, i problemi peggiorano o insorgono, come la comparsa di acne o irritazioni.