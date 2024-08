Mazzata tremenda per la Juve | tifosi gelati

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 8 agosto 2024)per lantus: il club con le scelte fatte nel corso di questa estate sta dilapidando un po’ di milioni. Ecco la situazione Senza dubbio, fino al momento, lantus è stata la squadra che meglio si è mossa sul mercato. Giuntoli è partito con largo anticipo rispetto alle altre squadre e ha regalato a Thiago Motta, il nuovo allenatore, uomini di primissimo livello. Motta, tecnico dellantus (Lapresse) – Ilveggente.itNon è finita qui, ovviamente: almeno un difensore – si parla di Todibo – e un esterno offensivo – con Galeno e Nico Gonzalez in pole – arriveranno. Il direttore dell’area tecnica dellantus lo ha detto chiaramente che servono ancora degli innesti per puntellare la rosa. I nomi ci sono, si conoscono, ma servono adesso anche le uscite. Gli esuberi sono tanti e di primo livello anche in questo caso.