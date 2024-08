Master Crimes | la nuova serie gialla arriva su Rai1 | trama e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 8 agosto 2024)è la novità dell’estate di casa Rai. L’emittente pubblica ha deciso di puntare per il mese di agosto su unafranco-belga. Vediamo insieme di cosa parla eandrà in onda., ladell’estate in onda suDopo il successo di Morgane – Detective geniale, la Rai ci riprova e propone unaper il mese di agosto. Si tratta diche ha fatto registrare ascolti record in Svizzera, Belgio e Francia dove è già in cantiere la seconda stagione. La, che prevede sei episodi, andrà in onda martedì 13 agosto 2024 in prima serata su. Ma qual è la? Tutto parte dalle indagini di Louise Arbus, una docente di criminologia all’università, che non vuole più collaborare con la polizia. La donna ha fatto condannare Pierre Delaunay ma ora lo crede innocente.