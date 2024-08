LIVE Brasile-USA 0-1 volley femminile Olimpiadi 2024 in DIRETTA | verdeoro avanti nel secondo set 11-8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-11 Esce di un nulla il muro di Carol sul primo tempo di Washington. 16-10 Mani out di Ana Cristina. 15-10 A segno Plummer da zona 4. 15-9 MURO ANA CRISTINAAAA! 14-9 Diagonale vincente di Ana Cristina. 13-9 Mani out di Drews. 13-8punto consecutivo per Ana Cristina con un tocco vincente dopo una ricezione tutt’altro che perfetta delle americane. 12-8 Passa la parallela di Ana Cristina. 11-8 MURO ROSAMARIAAA! 10-8 Ana Cristina trova le mani del muro. 9-8 Invasione di Ogbogu. 8-8 Scambio di un’intensità assurda, ne esce vincente la squadra americana con il primo tempo di Ogbogu. 8-7 Passa la pipe di Drews. 8-6 A segno Thaissa con un attacco devastante. 7-6 Mani out di Drews. 7-5 Strenua difesa del, che non può nulla però sull’accelerazione in diagonale di Drews. 7-4 Attacco vincente di Rosamaria.