LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso i quarti dello speed con Zurloni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:37 5.03 per Watson, che come da pronostico avanza agilmente in semifinale. E’ ora il momento di-Wu. 12:35 5° di inclinazione, 20 artigli per le mani ed 11 appoggi di piedi. Questo prevede la disciplina. INIZIANO IDI FINALEMASCHILE 12:32 Matteoincontrerà il cinese Wu Peng nella seconda sfida. Si parte invece con il duello tra il detentore del record del mondo Sam Watson (USA) ed il neozelandese David. 12:30 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta della terzultima giornata dialledi2024. Mancano meno di 5 minuti all’inizio deidi finalemaschile. 12:05 Nulla da fare dunque per Camilla Moroni, dodicesima con 100.1, mentre Laura Rogora ha chiuso al 18° posto.