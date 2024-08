La Gdf scopre 250mila cartellini con l’indicazione falsa Made in Italy

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Trentamila capi di abbigliamento etichettati “in“ ma che in realtà erano stati prodotti in India e in Cina per un valore di almeno un milione. Li hanno ritrovati i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza in un grande magazzino di un centro della Lomellina non lontano da Vigevano. Gli accertamenti effettuati sul posto hanno consentito di accertare le irregolarità perché tutti i capi che erano stati messi in vendita nel settore riservato all’abbigliamento da uomo e da donna esponevano iche attestavano la produzione in Italia mentre in realtà erano stati confezionati in Estremo Oriente.