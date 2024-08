Inter ti servono 4 nuovi acquisti ma ne possono bastare 2 | ecco chi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) I nomi accostati all’non sono mai troppi, visto che ogni giorno ne spuntano di, ma la realtà è che Inzaghi necessita di profili ben precisi da inserire in rosa. E sebbene facciano comodo quattroinnesti, ci si potrebbe accontentare di due con le caratteristiche giuste MILANO – Il calciomercato dell’in entrata è fermo all’acquisto del portiere spagnolo Josep Martinez (Genoa), destinato al ruolo di dodicesimo tra i pali. In precedenza sono arrivati a parametro zero il centrocampista polacco Piotr Zielinski (Napoli) e l’attaccante iraniano Mehdi Taremi (Porto), entrambi subito infortunati e in ogni caso presi per allungare la panchina. Si tratta delle alternative ai quasi 36enni Yann Sommer ed Henrikh Mkhitaryan, oltre che della terza punta che supera nelle gerarchie l’altro Over-35 Marko Arnautovic, in attesa di eventuale cessione.