Il Fiesole ci crede | Una rivoluzione per puntare in alto

(Di giovedì 8 agosto 2024) Con dieci nuovi acquisti ilCalcio del presidente Vito Frijia può ritenersi soddisfatto di aver portato a termine, grazie al direttore sportivo Giammarco Triarico, una mini-allestendo una squadra in grado di poter fronteggiare le tante "big" nel prossimo campionato di Promozione 2024-25. Con gli innesti di Lombardi, Nencioli, De Simone, Gianassi, Liberati, Olivieri; Roschi Sammartino, Zeoli, Andreoni, Ignesti, Graziani quest’ultimi sei tutti classe 2005, giocatori di buon livello che vanno a irrobustire i riconfermati punti fermi della squadra del riconfermato allenatore Rosario Selvaggio. "E’ stata una mininecessaria – precisa il direttore sportivo Triarico – in quanto il gruppo dello scorso anno era composto in gran parte da giocatori provenienti dalla 1° categoria.