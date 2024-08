I libri in vacanza non sono mai abbastanza Vogliamo un giallo un romanzo impegnato un po' di svago e leggerezza Ecco 12 storie da cui pescare quella più giusta per la nostra estate

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 8 agosto 2024) La storia di una figlia imperfetta che la sua famiglia vuole dimenticare. Una scrittrice ambiziosa che non ha remore a usare la sua famiglia come materiale letterario. Un viaggio nelle piccole, evitabili follie nate da desiderio di modificare dettagli comodi ma “banali” o “brutti”. Leggi anche › 30(più uno) per l’2024: pagine d’a(mare) E poi un boss della mafia isolato che va incontro a una crisi esistenziale, la diaspora di una famiglia francese di origine algerina dall’Europa del Sud al Nord America. Un racconto che indaga gli eventi interiori che si celano dentro una felicità normale e uno che segue la vita di un senzatetto per scelta.