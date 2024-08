Gratta e vinci poca spesa massima resa | il migliore di sempre

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 8 agosto 2024) Con questoha fatto decisamente la sceltache potesse fare: in questi casi è la soluzione ideale. Diciamoci la verità: che sia destinato ad un uomo o ad una donna non fa differenza, perché scegliere un regalo di compleanno non è mai facile come sembra. A meno che, s’intende, non si conoscano a menadito i gusti dell’altra persona: in quel caso, si va più o meno sul sicuro e difficilmente si sbaglia. Senza trascurare, poi, che il discorso budget tende a rendere tutto più complicato. Unè un’ottima idea regalo – Ilveggente.itNe sa qualcosa la persona che, nei giorni scorsi, ha deciso di optare per una soluzione “comoda” ma decisamente intelligente. Ha cioè deciso di presentarsi al compleanno del suo amico – o amica, visto che non conosciamo il sesso – con un regalo insolito, ma di sicuro apprezzatissimo.