Gratta e vinci chi fa da sé fa per tre | l’app vince a mani basse

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 8 agosto 2024), va bene fidarsi, ma non sempre: a quest’uomo è accaduto qualcosa di tremendo, bisogna stare molto attenti. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, recita un vecchio adagio. Che, in effetti, in una situazione come questa casca decisamente a fagiolo. La storia che stiamo per raccontarvi contiene un insegnamento preziosissimo: quando è possibile è meglio far da sé, piuttosto che confidare nel prossimo e riporre in esso la nostra totale fiducia. Esiste un’app che permette di controllare da sé i– Ilveggente.itIniziamo col dire che la vicenda in questione arriva dal Tennesse, più precisamente da una stazione di servizio a Murfreesboro. Qui, nei giorni scorsi, un ignaro giocatore si è fermato per rifocillarsi un po’ durante il viaggio e, già che c’era, per comprare anche un paio di biglietti della lotteria istantanea.