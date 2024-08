Gli immobili d’impresa Nuova vita ai capannoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un territorio, quello brianzolo, in continua evoluzione, spinto verso la riqualificazione delle aree dismesse. Questa la fotografia di Assolombarda. La difficoltà di trovare spazi per nuovi insediamenti industriali si riflette sull’andamento del mercato della compravendita degliin Brianza che, nel 2023, resta in linea con quello dell’anno precedente. Il territorio ha un’alta densità di imprese: oltre 192 unità locali per chilometro quadrato. Infatti, per sopperire l’aumento delle difficoltà di realizzare delle nuove costruzioni, gli investimenti si stanno dirigendo verso le riqualificazioni delle sedi a nuovi modelli produttivi e di organizzazione del lavoro. In particolare, l’ultima riguarda l’ex caserma IV Novembre di Monza che, grazie all’accordo tra Agenzia del Demanio, Comune, Regione Lombardia e università Bicocca ospiterà residenze universitarie.