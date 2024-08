Gli Anelli del Potere 2 svelate le prime immagini degli Hobbit Sturoi

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il Signore: GlidelStagione 2 continua la sua corsa per attirare altri fan del Signore, con l’ultimo teaser che rivela un primo sguardo agli. I fan de Il Signoreconoscono fin troppo bene gli, una delle razze dii cui membri includono Smeagol, loche viene “trasformato” in Gollum dal male dell’Unico Anello. La seconda stagione de Glidelvedrà l’altra razzadella Terra di Mezzo, i Pelopiedi, migrare nella regione desertica di Rhûn, dove si imbatteranno in alcuni “lontani cugini”, gli. La comunitàè guidata da Gundabel (Tanya Moodie) e il loro insediamento sarà molto diverso da quello dei Pelopiedi, in quanto glihanno abbandonato lo stile di vita nomade. “Gli antenatia un certo punto erano nomadi”, ha detto Moodie a EW.