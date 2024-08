Fiere | RomaSposa debutta Wine academy con migliori proposte per il brindisi nuziale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (Labitalia) - I preparativi per le nozze? Possono durare mesi o anche anni se si sceglie di sposarsi nello spazio, come da poco annunciato da una coppia per il 2025. Quello che è certo è che ogni evento è diverso e, per una sua buona riuscita, va curato nel minimo dettaglio da professionisti che sappiano interpretare i desideri e realizzare il sogno. Per pianificare la propria cerimoniae selezionare ifornitori in soli quattro giorni in autunno torna l'evento più atteso dalle coppie di futuri sposi in cui poter trovare lesoluzioni per il giorno del sì, tra tante novità e tendenze del mondo wedding: dal 24 al 27 ottobre al Palazzo dei Congressi dell'Eur l'appuntamento è con2024, il Salone Internazionale della Sposa che quest'anno festeggia la sua 60a edizione con un programma ricco di novità.