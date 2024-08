Cripto tre possibili scenari dopo il crollo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 agosto 2024) Giornata nera, lo scorso 5 agosto, il mercato dellevalute che ha ceduto il 17% del suo valore nell’arco di 24 ore, con Ethereum che ha registrato la giornata peggiore dal punto di vista del trading dal 2021. Ma che cosa ha causato questo brusco e improvviso? Come spesso accade, non c’è un’unica causa, ma una concatenazione di fattori che si sono verificati simultaneamente, sia all’interno che all’esterno dell’universo, spiega Adrian Fritz, Head of Research di 21Shares., treilTra i fattori esogeni che hanno causato un aumento della volatilità su tutti i mercati, il primo – spiega Fritz – “che dobbiamo citare è l’aumento dei tassi d’interesse di 25 punti base da parte della Bank of Japan.