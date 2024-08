Cody Rhodes | Vorrei un PLE in Italia per fa vedere a tutti come sono i fan italiani

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 8 agosto 2024) La WWE continua la sua espansione internazionale e l’potrebbe essere la prossima tappa per un grande evento., una delle stelle più luminose della federazione, ha recentemente espresso il suo desiderio diun Premium Live Event (PLE) nel nostro paese. L’entusiasmo diper il pubblicono Durante un’intervista al podcast Gabby AF,ha condiviso le sue impressioni sul live event tenutosi a Bologna lo scorso maggio: “Spero davvero che l’possa avere un evento WWE Abbiamo fatto uno show in, un live event. Se le persone hanno visto cosa è successo in Scozia e in Francia, chestati eventi straordinari, avrei voluto che vedessero com’era l’. Non sapevo cosa ci aspettasse. Non sapevo nemmeno se eravamo in TV in. Sarebbe un posto fantastico per un PLE.