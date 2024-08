Ciclomercato Bettiol a un passo dall' Astana Qazaqstan Team

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 agosto 2024 - Non solo i trasferimenti con vista sul 2025: la finestra attuale diregala dei colpi di scena immediati, come quello che riguarda Alberto, dato da radio mercato a un. I dettagli Il toscano, già nel giorno di Ferragosto, dovrebbe svestire la casacca dell'EF Education-EasyPost, indossata a partire dal 2019 con ottimo profitto e con acuti di tutto rispetto: indimenticabile la vittoria, la prima da professionista, del Giro delle Fiandre 2019 da semisconosciuto. Da allora un solo italiano, Sonny Colbrelli in occasione della Parigi-Roubaix 2021, ha fatto festa in una Classica Monumento.