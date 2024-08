Cangiano FdI | da Governo ancora fondi per videosorveglianza e Piccoli Comuni

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma. “Dalarriva un’altra risposta concreta alla costante richiesta di sicurezza e vivibilità delle nostre città. Da quelle grandi e popolose aima strategici centri delle aree interne. Son 3 infatti icasertani che si vedono destinatari di finanziamenti per realizzare sistemi diche rientrano nei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”: Aversa, Teverola e Succivo. A questi i aggiungono i finanziamenti a valere sul bando per la riqualificazione dei, che vede destinatari Ciorlano e Giano Vetusto. Una notizia importante, che da un lato consentirà un livello di sicurezzapiù incisivo e più avvertito dai cittadini, il cui benessere anche nella vivibilità urbana è ciò che ci sta a cuore, dall’altro contribuirà a riqualificare le bellezze di quei, ma assolutamente importanti per la nostra Provincia.