Calendario tuffi oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 8 agosto tv streaming italiani in gara

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ottava giornata per ialledi Parigisi assegnano le medaglia nella prova individuale maschile dai tre metri. Purtroppo non ci saranno azzurri nell’ultimo atto, visto che Lorenzo Marsaglia non è riuscito a superare la semifinale. Appuntamento, invece, alla mattina per la semifinale dei tre metri femminili. Le azzurre Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi hanno le carte in regola per raggiungere la finale. La romana ha brillato in qualifica e ha chiuso settima, con anche un errore sul quarto tuffo, mentre la lombarda ha concluso quattordicesima ma vicinissima al dodicesimo posto. L’ottava giornata deialledi Parigisi svolgerà giovedì 8. Sarà possibile seguire le gare in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleunazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky.