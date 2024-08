Calciomercato Milan il Brentford prova l’affondo per Yacine Adli | c’è l’offerta  La cifra

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 8 agosto 2024), ilha messo nel mirino il centrocampista rossoneroe adesso gli inglesinopuò lasciare il. Sul centrocampista franco-algerino è tornata all’attacco la Premier League, con il, che secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe anche già presentato un’offerta ai rossoneri per cercare di portare in Inghilterra l’ex Bordeaux.che è stata fatta recapitare in via Aldo Rossi è da 12 milioni di euro. La dirigenza, però, valuta il 23enne tra i 15 i 20. Per il momento non si registra ancora una risposta da parte del. Probabilmente la dirigenza del Diavolo si sta prendendo tutto il tempo con il giocatore, per fare il punto della situazione e capire cos’è meglio per il francese.