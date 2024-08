C2 500 con Casadei Tacchini oggi in tv canoa sprint Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le informazioni per seguire in diretta semifinali e finali del C2 500 maschile allediin data giovedì 8 agosto. Dopo Giovanni De Gennaro nellaslalom, anche la velocità vuole regalare una medaglia all’Italia Team in questa manifestazione a cinque cerchi. Carloe Gabrielecertamente ne hanno le possibilità nel C2 500. Il duo azzurro si è qualificato facendo un’ottima impressione nelle batterie e proverà a conquistarsi un posto in finale nella semi in programma a partire dalle 11:30. Un paio d’ore più tardi sono previste le due Finali A e B, con la speranza che i nostri due portacolori possano partecipare alla prima.