Avanzate fino a Kiev e oltre | l' ordine da Mosca scenario ribaltato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo che gli attacchi dell'Ucraina hanno colpito i territori della Federazione russa, in particolare la regione di Kursk come è accaduto ieri, anche le truppe didevono cambiare obiettivo: lo scrive su Telegram l'ex leader russo Dmitry Medvedev, attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza, con i suoi consueti toni incendiari. "Da questo momento in poi l'operazione militare speciale (il modo con cuicontinua a chiamare l'offensiva russa in Ucraina, ndr) dovrebbe acquisire un carattere dichiaratamente extraterritoriale. Questa non è più solo un'operazione per restituire i nostri territori ufficiali e punire i nazisti. È possibile e necessario recarsi nelle terre dell'Ucraina ancora esistente. A Odessa, a Kharkov, a Dnepropetrovsk, a Nikolaev. A