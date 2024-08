Arena Breakout Infinite | Nuovo FPS GRATIS in uscita

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 8 agosto 2024) MoreFun Studios è lieta di annunciare l’imminente lancio di unFPS free to play, dunqueda scaricare e installare su PC, ci stiamo riferendo ad, inil 13 Agosto, scaricabile in Accesso Anticipato tramite il sito ufficiale.sparatutto free to play inL’Accesso Anticipato permetterà agli sviluppatori di raccogliere back e migliorare il titolo mentre viene sviluppato, aggiungendo naturalmente anche nuovi contenuti. Essendo un free to play, lo sparatutto si finanzierà tramite le microtransazioni presenti in gioco, ovviamente non obbligatorie., arriverà ufficialmente in accesso anticipato il 13 agosto alle 4:00 CEST (2:00 GMT o il 12 agosto 19:00 PST). Inizia registrandoti e scaricando in anticipo il gioco il 12 agosto a partire dalle 2:00AM GMT/ 7PM PST.