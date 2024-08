Via libera al decreto legge Omnibus | contributi per Scampia tasse per i miliardari Chi sono i principali beneficiari del provvedimento

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il Consiglio dei Ministri ha dato il viaquesta mattina al” che comprende diverse misure per i cittadini. Tra le misure c’è il raddoppio della flat tax da 100 a 200mila euro per iche hanno deciso di trasferire il loro domicilio in Italia ed il contributo per le famiglie sfollate a. È poi stata estesa a 48 milioni di euro la copertura assicurativa Inail per gli infortuni a scuola. Approvata l’esenzione fino al 2025 della prestazione della garanzia per le aziende italiane in Africa. Inoltre è stato incrementato di un milione di euro il finanziamento dei collegi universitari di merito. Stanziati 13 milioni per i Comuni turistici dell’Appennino colpiti dalla mancanza di neve. Giorgia Meloni (ANSA FOTO) – cityrumors.