Vela posticipata a domani la Medal Race del 470 misto

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La mancanza di vento a Marsiglia porta al rinvio adellaanche per quanto riguarda il 470(dinghy) dellaalle Olimpiadi di Parigi 2024: non ci sarà l’Italia al via, dato che l’equipaggio composto da Elena Berta e Bruno Festo ha chiuso al 15° posto le Opening Series. I dieci equipaggi ammessi allasono: Austria (24 punti netti), Spagna (31), Giappone (35), Svezia (39), Portogallo (49), Svizzera (52), Francia (54), Israele (57), Australia (62) e Brasile (64). I punteggi della regata decisiva saranno doppi e non possono essere scartati. Stando così le cose, soltanto i primi 4 equipaggi della classifica possono ambire all’oro, sebbene alla Svezia occorra un’impresa, mentre per il podio sono tenute in vita dall’aritmetica tutte le imbarcazioni ad eccezione di Australia e Brasile.