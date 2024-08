Vedere con gli occhi della musica In streaming il primo brano di Linda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) ‘Lei è la mia luce’ è il titolo delineditotredicenneMarchetti. Il, interamente autoprodotto, è già disponibile per losu tutte le piattaforme digitali. Con lei festeggia il risultato l’associazione di volontariato Real Flavor per il debutto di questa piccola grande artista non vedente, che dimostra quotidianamente grande passione per la, impegno e dedizione.vive alla Spezia, accompagnata e supportata nella vita quotidiana dai suoi genitori, Concetta e Roberto. "Suonare il pianoforte e cantare sono cose che la fanno stare bene – spiega Concetta – . Nei suoi pezzi, sia cover che inediti, mette tutta se stessa e le emozioni che trasmette all’ascoltatore sono eccezionali. Come mamma posso dire di essere molto fiera e orgogliosa di lei.riesce a brillare anche nei momenti più bui, a trovare sempre il lato positivo.