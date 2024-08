Trap la recensione | istinto paterno

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il film:, 2024. Regia: M. Night Shyamalan. Cast: Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Night Shyamalan, Alison Pill, Hayley Mills, Jonathan Langdon. Genere: thriller. Durata: 105 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in lingua originale. Trama: Un uomo scopre che il concerto a cui sta assistendo con la figlia non è quello che sembra. A chi è consigliato? Agli appassionati di thriller dall’impostazione classica, ai fan di M. Night Shyamalan e a quelli dell’attore protagonista Josh Hartnett. Da quasi dieci anni M. Night Shyamalan si è reinventato tornando alle origini, lasciandosi alle spalle le produzioni mastodontiche per concentrarsi su thriller dalle dimensioni contenute, che produce in proprio in collaborazione con partner come Blumhouse.