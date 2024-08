Tragedia a Kröv in Germania | crolla un hotel almeno 2 le vittime

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Unaha colpito la cittadina tedesca di, nella regione della Renania-Palatinato, dove unto.2 lee 3 le persone rimaste in trappola sotto le macerie. L’incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino del 7 agosto, ha scosso profondamente la comunità locale e ha mobilitato immediatamente le squadre di soccorso. Crollo a, le cause Le autorità stanno ancora investigando sulle cause precise del crollo, ma si sospetta che il deterioramento strutturale dell’edificio possa aver giocato un ruolo cruciale. L’di, costruito diversi decenni fa, era noto per la sua architettura storica, ma potrebbe non aver ricevuto le manutenzioni necessarie per garantire la sicurezza degli ospiti. Foto X @NOSLe squadre di soccorso sono giunte sul posto rapidamente e hanno cominciato a lavorare senza sosta per cercare di salvare le persone intrappolate.