Terra del Sole Agnese Rossi trionfa tra i balestrieri

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Èla vincitrice del campionato sociale di tiro alla balestra adel. Ventisette anni, da sette dedita alla nobile arte di scagliare la verretta, la giovane hato conseguendo il punteggio più alto di sempre, un eccellente 93 su un potenziale massimo di 96. "Il campionato sociale si disputa in 4 gare – spiega il leader della Compagnia, Manuel Leonardi –, una viene scartata".ha messo in cascina 30 punti nella prima prova, 31 nella seconda e nella quarta, 32. "Anche gli altrinon hanno scherzato, dando vita a un campionato avvincente – continua Manuel –. Seconda classificata un’altra donna, Monica Olivucci, che ha conquistato 92 punti (31, 31, 30 e un 27 scartato)". Terzo con lo stesso punteggio (30, 30, 32 un 23 di scarto) Nicola Pieraccini. Fuori dal podio per una sola lunghezza proprio Leonardi.