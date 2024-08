Svaligiata la villa di Tom Hanks da 26 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ladell’attore americano Tome Rita Wilson a Los Angeles è stata. La notizia, riportata dal sito americano TMZ, indica che il furto è avvenuto circa un mese fa, ma è stato reso noto solo ora. Il furto è avvenuto non nella residenza principale della coppia, ma in una seconda abitazione all’interno della stessa proprietà, che ha un valore stimato di circa 26di. I ladri hanno rotto un vetro in pieno giorno per accedere alla casa. Nonostante fosse scattato l’allarme, sono riusciti a portare via un bottino decisamente sostanzioso. Al momento del furto la coppia era fuori città. La coppia sta ancora calcolando il valore degli oggetti rubati e l’ammontare complessivo del danno subito. Recentemente, anche altre star americane come la rapper Bhad Bhabie e gli attori Sarah Hyland e Marlon Wayans, hanno subito furti nelle loro proprietà.