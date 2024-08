Stefano Conti il brianzolo prigioniero a Panama si appella a Ilaria Salis | Sai cosa si prova aiutami tu

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Cesano Maderno (Monza Brianza) – Fa caldo anche dall’altra parte del mondo.. Più di 9mila chilometri dalla Brianza.non è più nell’infernale carcere di massima sicurezza – La Joya – in cui ha trascorso un anno e due mesi prima di ottenere i domiciliari, ma sa che potrebbe tornarci. In mezzo a topi, insetti, sanguisughe, malattie, risse e violenza (6 omicidi, 8 sparatorie solo nel periodo della sua detenzione) corruzione, acqua a malapena un’ora al giorno, niente ora d’aria.di Cesano Maderno, 39 anni, da 6 viveva acome trader di successo prima di piombare nell’incubo. Ora ha paura, non lo nasconde.