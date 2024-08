Pronto soccorso da alleggerire | la Toscana sperimenta i Pir gli ambulatori di intervento rapido

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Firenze, 7 agosto 2024 – L’ormai exdell’ospedale Serristori di Figline Valdarno (Firenze), sostituito da un anno da un Centro medico avanzato, ha fatto scuola nella sanità regionale. Da ottobre su questo modello, che è stato ulteriormente migliorato e personalizzato in base alle situazioni territoriali, partirà lazione per la durata di sei mesi nell’Azienda sanitaria localeCentro dei cosiddetti "Pir", punti di: stiamo parlando diche vengono gestiti in coordinamento tra la continuità assistenziale (la vecchia guardia medica) e i medici di famiglia per sostenere pazienti a bassa intensità di cure. L’obiettivo è quello di accelerare i tempi di cura e successivamente liberare idai codici minori, quelli che vengono definiti "impropri" e intasano le strutture di emergenza.