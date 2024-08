Perché l’hanno cacciata? Polemiche sul caso di Luana Alonso la bella nuotatrice espulsa dal Villaggio Olimpico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non si rischia l’accusa di sessismo o di cat calling nel dire che, laparaguaiana divenuta famosa in Rete (e non solo) in occasione dei Giochi di Parigi, è diventata una sorta di “simbolo sexy” delle Olimpiadi francesi. Eliminata nelle batterie della specialità dei 100 farfalla, la bionda atleta sudamericana non ha fatto parlare di sé tanto per i risultati ottenuti, quanto per una serie di eventi capitati dopo la gara. Primo fra tutti il sorprendente annuncio del ritiro dall’attività agonistica a soli 20 anni, che ha spiazzato un po’ tutti anche nella sua delegazione. Poi, per la vertiginosa crescita dei suoi follower in Rete (pare siano arrivati intorno ai 665.000), il che ha fatto pensare a qualcuno chevolesse passare dai faticosi allenamenti in piscina a una più remunerativa carriera nello spettacolo o nel mondo degli influencer.