Parigi 2024 l' Italia conquista 9 primi posti e la spedizione è già un successo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) I bilanci a metà del guado son sempre una cosa orrenda, ma siccome il guado ha il color-petrolio della Senna, ce ne fottiamo allegramente e sentenziamo: laazzurra è una bellezza, ci gasa e, al netto di qualche inevitabile delusione, sta regalando gioie in quantità. È una questione di numeri, ovvio, ma non solo. E partiamo da quelli, i numeri: siamo già a quota 9, uno in meno dei 10ti a Tokyo. In Giappone arrivammo a un totale di 40 medaglie (10 argenti e 20 bronzi) e chissà se riusciremo a fare altrettanto, ma, quanto a oro, è probabile che torneremo a casa con un bottino superiore: non era affatto scontato.