Pallanuoto Italia eliminata ai quarti | 5 rigori su 6 sbagliati contro l’Ungheria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Sono ancora una volta ia fermare il percorso del Settebello in una competizione internazionale. La Nazionalena dimaschile viene sconfitta aidi finale delle Olimpiadi di Parigi 2024: 9-9 il risultato dell’in, ma con i tiri dai cinque metri prevale. Eccezionale Manhercz ad aprire la partita in favore dei magiari: un, due e tre per il fenomenale mancino classe 1997 che fa volare i nostri rivali sul 3-0. L’però c’è (nonostante il rigore sbagliato da Fondelli) e a dimostrarlo è Alessandro Velotto che accorcia le distanze prima della fine del primo quarto con due reti eccezionali. Il secondo quarto mette in scena un vero e proprio scandalo arbitrale: Condemi pareggia con un gran gol in superiorità, gli arbitri vanno clamorosamente a vedere al VAR un colpo, arrivato dopo il tiro dell’azzurro fortuitamente.