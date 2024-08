Ostriche perlifere del Mar Rosso nel Golfo spezzino i mitilicoltori | Uno degli effetti del cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Porto Venere (La Spezia), 7 agosto 2024 – Esemplari didel Marnel. Ma anche meduse. Tante, forse troppe, quelle presenti lo scorso finesettimana nel mare davanti a calata Doria, a Porto Venere. Tanto che gli organizzatori di una competizione sportiva di nuoto, nonostante le decine di partecipanti giunti anche da fuori regione, hanno preferito sospendere la gara per non esporre gli atleti al rischio di reazioni cutanee. Le “signore del mare“, le eleganti quanto urticanti meduse, sono sempre più presenti nel, soprattutto nel canale che separa Porto Venere dalla Palmaria. Si tratta di unodelche sta causando il surriscaldamento delle acque, ma certamente non è il solo.