Ora la T-shirt di Loewe Drink your Milk può essere tua | ecco cosa c' è dietro l' invito a bere il tuo latte

(Di mercoledì 7 agosto 2024)e The Shameless Fund hanno presentato qualche settimana fa la loro prima collaborazione, sotto forma di T-. In particolare,ha collaborato con The Shameless Fund per lanciare una T-bianca che mette bene in evidenza lo slogan "", bevi il tuo. L'è ispirato al ruolo di Jonathan Bailey nella serie “Fellow Travelers”, in Italia Compagni di viaggio su Paramount+: la storia, per chi ancora non lo sapesse, racconta in estrema sintesi di una storia d'amore decennale tra lui e Matt Bomer. Morale: una scena iconica della serie, in cui il personaggio di Bomer dice sensualmente: "bevi il tuo", è stata ora deliberatamente immortalata come dichiarazione fashion sulla T-di, andata immediatamente sold-out al suo lancio e ora tornata disponibile sul sito del brand.