Omicidio Sharon Verzeni l’ultima pista sul killer | quell’auto nella notte e i rumori dopo il raid

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Intervengono quando i casi sono spinosi. Gli uomini del Ros sono stati chiamati per affiancare i colleghi del Nucleo investigativo di Bergamo e della Compagnia di Zogno che da otto giorni setacciano Terno d’Isola e non solo per venire a capo di questo giallo, la morte di, la 33enne originaria di Bottanuco uccisa con quattro fendenti latra 29 e 30 luglio in via Castegnate, a meno di un chilometro da via Merelli, dove abitava con il compagno Sergio Ruocco. Un giallo che non ha un movente e nessun indagato, per ora. Le investigazioni sono serrate, difficili e complesse. Ecco perché c’è bisogno di esperti che maneggiano con professionalità strumentazioni sofisticate e tecnologie avanzate.