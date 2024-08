Motorola Edge 50 Ultra | cogli al volo l’offerta Amazon

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Non perdere l’occasione di possedere uno smartphone all’avanguardia come il50, acquistalo in offerta suSe sei alla ricerca di uno smartphone che unisca prestazioni elevate, design elegante e funzionalità avanzate, il50potrebbe essere la scelta perfetta per te. Il50è dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, che garantisce una fluidità eccezionale e una qualità visiva straordinaria. Il design è curato nei minimi dettagli, realizzato con materiali di alta qualità e certificato IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Questo smartphone non è solo bello da vedere, ma anche robusto e durevole.