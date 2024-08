Milan-Barcellona 6-5 altra vittoria ai rigori | rossoneri imbattuti super Torriani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024)o, 7 agosto 2024 – Ilbatte anche il(ai) dopo Real Madrid (1-0) e Manchester City (3-2). Tre successi di prestigio per una tournée negli Stati Uniti che si chiude a Baltimora tra i sorrisi. Finisce 2-2 al termine dei 90 minuti: Pulisic manda in gol Jovic, poi lo statunitense raddoppia su assist di Leao, ma Lewandowski rimonta. Si va aie il babyne para due. Le novità Saelemaekers terzino. Musah titolare (e Bennacer in panchina), di fianco a lui Loftus-Cheek, arretrato ancora davanti alla difesa, come nel finale col Real Madrid. Idem per Pulisic: sulla tre quarti e non esterno, alle spalle di Jovic (dall'inizio, dopo Colombo e Nasti, aspettando Morata). Soprattutto, Leao, capitano, mette nelle gambe i primi minuti della stagione. Il confermatissimo Chukwueze completa l'attacco.