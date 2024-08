Mercoledì di tempo incerto ma verso il weekend si va oltre i 35 gradi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Correnti occidentali umide e debolmente instabili scorrono sul Nord Italia, favorendo per la giornata odierna un po’ di instabilità atmosferica. A partire da domani la pressione atmosferica tornerà ad aumentare, ristabilendo prevalente stabilità. Molto probabile a partire da venerdì il ritorno del grande caldo con temperature massime che, nel corso delsaliranno diffusamentei 35°C in pianura. Le previsioni di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.7 agosto 2024Previsto: Tra la notte e le prime ore del mattino, prevalenza di nubi a carattere irregolare con possibili brevi e locali piogge o rovesci. Nel corso della mattinata prevarranno le schiarite, specialmente in pianura, ma rapidamente nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità a partire dai monti e dal varesotto con associati fenomeniraleschi.