Maxxxine nei cinema la maratona della trilogia horror di Ti West con Mia Goth

(Di mercoledì 7 agosto 2024), il 20 agosto neil’imperdibile: un’occasione unica per vedere l’interadi Ticon l’iconica protagonista MiaManca meno di un mese all’uscita italiana ale l’attesa perè alle stelle: Lucky Red e Universal Pictures International Italy – in collaborazione con Midnight Factory – hanno annunciato l’esclusivatografica dedicata allatargata A24 più amata degli ultimi anni, in programma in tutti iaderenti martedì 20 agosto. Un’occasione imperdibile per vedere uno dopo l’altro X – A SexyStory, Pearl (quest’ultimo mai arrivato sul grande schermo dopo il passaggio al Festival di Venezia nel 2022), e, con una speciale proiezione di mezzanotte,, capitolo finalesaga diventata un cult di Ticon Miain arrivo nelle sale dal 21 agosto.