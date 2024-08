LIVE Taekwondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | adesso Ilenia Matonti tra poco Vito Dell’Aquila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:50 3 ammonizioni per Guzman, si chiude il secondo round con il vantaggio del sudamericano per 5-3. Il match si decide al terzo round 12:48 Guzman chiede una review per calcio in testa circolare, accolto!è 5-1 per l’argentino. Si va verso il terzo round 12:47 Ammonizione per l’argentino, 1-0 per Salim 12:46 Nulla di fatto nel primo minuto del secondo round 12:44 Altro calcio in testa dell’ungherese che si prende il primo round con il punteggio di 6-0. Ora il secondo 12:43 Grande ritmo in questo primo minuto del primo round 12:42 Accolto il reclamo. 3-0 per l’ungherese 12:41 Salim chiede assistenza video per un calcio in testa 12:39 Ora attenzione. Si affrontano nella categoria -58 kg l’argentino Lucas GUZMAN e l’ungherese Omar Gergely SALIM. Potrebbero essere i prossimi sfidanti di