LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | in corso i sedicesimi dello sprint maschile attesa per il quartetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.59 Paul agli ottavi!! L’atleta di Trinidad e Tobago anticipa la volata e guadagna una decina di metri che il nipponico non riesce a ricucire. 17.58 Partiti! Il sorteggio ha favorito Paul, ex detentore del record del mondo. 17.56 Questa l’ultima sfida dei: JPN OTA Kaiya TTO PAUL Nicholas 17.55 Vittoria di Awang! L’atleta della Malesia anticipa loguadagnando l’interno e qualche metro. Turnbull prova a riavvicinarsi ma non riesce il sorpasso all’esterno. 17.55 Partiti! Parte dalla testa Awang che prova ad innervosire l’avversario. 17.53 Questa la settima batteria: GBR TURNBULL Hamish MAS AWANG Mohd Azizulhasni 17.52 Volata di forza dell’olandese che vince anche con una mezza spallata, dovuta ad un cambio improvviso del polacco, ed avanza agli ottavi. 17.